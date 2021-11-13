知名購物網站蝦皮近期增設實體店面，8月以來快速展店，主要集中在雙北地區，有網友的外公家在市郊，附近竟然也開設蝦皮店到店，神速展店讓他頗為吃驚，網友也分析，蝦皮不用在很好的點，方便停車的地方即可，且免運是殺手鐧，便利商店還要4-50塊就輸了，甚至還有人也想加盟參一咖。

1名網友在社群平台PTT發文，對近日蝦皮店到店近期廣設實體店面的速度嘖嘖稱奇，連他遠在市郊的外公家附近，竟然也新開蝦皮店到店，讓他回憶起十幾年前的蛋塔風潮，「這展店速度跟蛋塔店一樣猛吧？」。

貼文一出後，許多網友也完全認同，「用過就回不去了，免運又比實體店面便宜」、「蝦皮店到店會吃下一堆網購店」、「免運費就是香」、「現在免運真的超香，我這個月就用兩次了」、「他挑店址就從萊爾富、ok附近撈一個沒人潮的地方開就好了 相對其他要算的簡單很多」、「我家這條路有三段也有二間，隔壁區也二間，如果有獲利連我也想加盟」。

更有人回文點出蝦皮的強悍之處，若繼續擴張下去，恐怕將蠶食萊爾富、OK便利商店，或許因此被蝦皮吞下也不一定，屆時全家、統一的地位是否就開始動搖？屆時要怎麼和蝦皮對抗？

但也有人認為蝦皮店到店和超商仍有很大的差距，「蝦皮不能繳費，其他品項很少，主要還是取貨」、「店員理貨的能力還需跟三大超商學習一下，平時就算了， 遇過一次巔峰時刻就知道差在哪」、「蝦皮店到店有營業時間捏，人家便利商店24hr」。