疫情之後婚禮相關接案工作回溫,新秘需求大增。（圖／業者提供）

往年於六月、年底前多是傳統結婚旺季，然而今年因為疫情影響，許多原訂於年中舉辦的婚宴皆被迫延期，接案平台業者觀察今年第三季和婚禮相關的案源需求，降到往年的一成，是歷來最低，不過進入十月份，總體需求數量有143%的成長。進一步觀察，和第三季平均月需求量，十月份增加成長最多的「新娘秘書」有403%的增幅、「婚禮攝影」成長263%、「婚禮影片製作」增加164%、「婚禮主持」則多了140%的需求以及「樂團表演」有114%的成長。PRO360達人網董事長李倫家分析，隨著疫情逐漸趨緩，遞延性結婚潮開始湧現，五六月停辦的婚宴紛紛延期至年底補辦，再加上原本年底的結婚潮，使今年十月的婚禮相關需求爆增。

疫情期間，暫無案源，有些接案者會降價接案，因此由於案量回溫，收費也逐漸回復過往行情，不少以目前最熱的婚禮需求來看，PRO360達人網依平台數據整理婚禮相關需求的收費行情，依新娘秘書的報價來看，通常婚禮中新娘需要2-4種妝髮，視妝髮難易度而定，3種妝髮的價格在10,000 ~ 18,000元左右。婚禮平面攝影一位，一場儀式拍攝價格為6,000 ~ 12,000元、雙儀式（訂婚+結婚）加宴客報價為20,000 ~ 25,000元不等。

2021年婚禮相關接案排行榜

統計中也發現，樂團表演以及外燴服務的需求量和規模，仍不如疫情前的水準，李倫家指出，大型宴會雖然放寬，不過疫情仍充滿變化性，許多新人傾向選擇舉辦「微婚禮」，保有儀式感但縮小規模，因此樂團表演等需求性也降低，賓客也只宴請親人、少數好友，桌數以10-15桌佔多數。

特別的是，不少新人會提出「線上婚禮」轉播需求，要求婚禮攝影協助加裝網路攝影機，方便線上分享給遠方親友同歡。而這些通常需要1~3台攝影機及時捕捉婚禮現場的畫面，一場費用多落在18,000 ~ 25,000元左右。

婚禮主持人家安表示：疫情後婚禮，新人多半選擇小而精巧的婚禮型態，在細節、儀式、與現場氛圍更加用心安排，也更能呈現出溫馨感人的畫面。許多新人因疫情觀望時間而不敢下定，結果原本這兩年的婚宴通通集中舉辦，反而場地、新秘、攝影、主持人等好日不好預約，提醒大家還是可以提早安排，才能圓滿完成人生大事。

李倫家提醒，結婚是人生大事，微婚禮雖然規模縮減，但是千萬別為了省預算而選擇經驗不足的接案者，建議事前先了解作品風格，多溝通個人需求，避免因不如預期而壞了幸福心情。