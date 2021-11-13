改編自日本知名作家山內麻里子小說的《東京貴族女子》集合新生代實力派的水原希子、門脇麥及高良健吾等人共同演出。故事聚焦東京2個生活截然不同的女孩，1個是積極想結婚的名門女子，1個是靠自己努力向上的鄉下女孩，電影在日本也掀起話題，推出貴族風格的下午茶和美甲設計。

門脇麥在電影中飾演沒有自我的富家女，都以面無表情來詮飾角色，她表示演到快出現後遺症：「我後來反應都變得遲頓，自己都忍不住擔心。」門脇麥出道3年便以電影《愛的放題》獲得橫演電影節的新人獎，2019年更以電影《我們無法阻止》在日本電影藍絲帶獎上封后，演技實力有目共睹，她也曾在《解憂雜貨店》中演出當紅歌手，還在片中展現舞蹈身手，表現十分搶眼，她表示現在可以不用再到處試鏡爭取演出機會，但她抱持著更謹慎的態度面對每個角色，「剛開始時很有壓力，但近年我開始享受工作，我的生活都有好的轉變，我也更珍惜身邊的人了。」

門脇麥在新片中則是扮演出身名門望族的大小姐，視嫁給一位門當戶對的理想對像為人生最大目標，抱持著只要結婚就會幸福的想法，門脇表示角色和自己有一大段的差距，「我至少目前還沒有任何結婚的念頭，而這個角色是沒有個人的想法的，有如溫室花朵，被困在名門望族中的狹隘世界觀裡，不太說話，一切都按照家人的安排去做。」為了詮飾這樣的角色，門脇刻意減少面部表情，「她全是靠身邊親人的決定去生活的人，沒有自我，在所有事情上都是被動的，所以，我在現場反應都是有些遲頓，而且減少表情的回應。」門脇笑說：「因為這樣演出很久，我的反應都變遲頓了，我都擔心起自己了啊！」

雖然世界各地已經拍攝很多關於2個女孩的電影，但門脇很有自信的說：「我覺得《東京貴族女子》的故事和表達都很特別，是部前所未見的關於兩個女生的電影。」她和水原很多時間都是各自演出自己的章節，直到最後才碰面演對手戲，她們看了彼此的表現，忍不住互相讚美對方的表現，水原表示門脇的演技超精彩，而門脇也說：「水原的演出讓我起雞疙瘩，表現的很酷。」2人出色的演技和互動也成為電影一大看點。