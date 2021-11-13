國產高端疫苗遲遲未獲國際認證，導致民眾即便完整接種兩劑也無法出國，對此指揮中心12日宣布解套方法，表示施打高端且急需出國者，間隔28天後即可混打AZ、BNT與莫德納，不少鄉民看傻，紛紛開酸超羨慕、「這樣就有8天疫苗假了」。

由於施打高端者目前僅能出遊紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列與貝里斯，指揮中心為此開放高端施打者混打另外三廠疫苗，有緊急出國需求的民眾只要持相關文件，並且間隔28天就能混打。

消息傳至PTT後，不少鄉民大酸「好爽哦，高端仔這樣可以請4次一共8天的疫苗假」，直呼羨慕，底下網友也笑翻，附和：「真的變成新四劑服英戰士惹」、「殘酷總統的高端綱領」、「稱號又進化了」、「四劑帝國現實版熱映中」、「小黃卡格子剛好四格，超前部署XD」、「真的 高端仔好爽」、「側翼之前笑BNT是新四劑福音戰士，結果現在成真了，只是是高端」、「真好，不用組電腦也能玩四劑帝國」、「高端補完計畫，原來是指打完兩劑高端還要補其他的疫苗」。

但也有人反駁：「疫苗假又沒錢，有啥好爽的」、「急需出國者才能打好嗎」、「其實就是重打啊」、「前面兩劑直接作廢」、「其他疫苗遲早也要加打第三劑啦」。