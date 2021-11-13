衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。對此，資深媒體人彭文正表示，真以為自己是駐唱歌手？說來就來說走就走，把台灣人民關在家，自己卻去把酒言歡，這實在太荒唐。他感嘆，台灣的政風怎會變得如此敗壞，這些人真是敗壞台灣的官箴。

彭文正今(12日)受中天新聞邀訪，視訊連線討論近期時政議題，彭文正先是表示，他不知道陳時中去這場活動的目的何在，但是陳時中作為一個高階公務人員，這種場和他適合去嗎？不管餐廳菜色還是知名度如何，他都不適合去，彭文正認為，稍微正派一點的人，看到這種場和，應該會知道要避嫌。

對於陳時中宣稱，自己只是去唱2首歌，彭文正質疑，他真以為自己是駐唱歌手？說來就來說走就走，把台灣人民關在家，自己卻去把酒言歡，這實在太荒唐。彭文正強調，自己很早就看出來政府藉搞防疫，來阻絕老百姓吸收正常訊息的管道，甚至造成政府在防疫上有上下其手的空間，「尤其是國產疫苗，我早就看出來了」。

【論文門開箱】權威國際媒體專文報導 法院”放水”佐證蔡英文是三無假博士? 獨!陳時中抽菸喝酒小CASE 曾部長兼生技董監事護航親戚賺6億? @中天電視 20211112

對於今年１月因詐領健保費被起訴的陳識中，卻站在陳時中身旁，彭文正說，陳時中作為陳識中的司法案件重要關係人，因為健保費是衛幅部管轄的範圍，甚至是醫材的招標，因此，這層非常敏感的關係，其實這是整件事很大的一個疑點。

彭文正認為，陳時中作為台灣防疫政策重要的決策者，執掌業務並不是需要到處去應酬的民意代表，跑去這種場和，現在被人抓包，還揚言要告人。讓彭文正感嘆，台灣的政風怎麼會如此敗壞，這些人真是敗壞台灣的官箴，真的是給台灣非常不好的示範。如果他是國民黨，他會從不同角度深追，並將其提告上法庭，讓法官好好調查陳時中和陳識中之間，有沒有不當交往。