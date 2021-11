流行天后泰勒絲(Taylor Swift)去年就宣布因為版權糾紛,決定要重新錄製她個人先前6張專輯,繼今年4月推出首張重錄專輯《無懼的愛(泰勒絲全新版)》後,第2張重錄作品《紅色(泰勒絲全新版)》也在12日正式發行。此外,泰勒絲更為當中的歌曲〈All Too Well〉推出自編自導的微電影,邀請電影《移動迷宮》的狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)、《怪奇物語》莎蒂辛克(Sadie Sink)領銜演出。

《紅色》是泰勒絲在2012年發行的第4張錄音室專輯,主旨圍繞在面對戀情逝去後內心產生的各種複雜與衝突情緒,此次重錄版本不只重新詮釋當年的超級金曲〈I Knew You Were Trouble〉、〈We Are Never Ever Getting Back Together〉,更完整收錄當時的遺珠曲目,泰勒絲形容:「心碎的感受有時就是需要透過不斷訴苦宣洩才能真的走出來,就像你的閨密會在半夜打給你講前任的種種,當時我就是沒有辦法停止創作,所以這是第1次你們完整聽到30首應該收錄在當年專輯中的歌曲。」

而歌曲〈All Too Well〉即便當年沒有成為主打,但被許多歌迷與樂評認為是泰勒絲生涯最佳代表作,一向寵粉的天后這次也推出歌曲完整 10 分鐘的版本,並將在台灣時間13日上午 8點於泰勒絲官方YouTube推出自導微電影。《紅色(泰勒絲全新版)》全台數位平台已經上線,實體專輯現正預購中。