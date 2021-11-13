白宮發言人莎琪今天宣布，美國總統拜登將在美東時間15日晚間與中國國家主席習近平舉行線上會議，兩人將討論如何負責任地管理美中競爭，拜登也會清楚表達美方對北京的關切。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天透過聲明宣布，繼9月9日通話後，拜登與習近平將在美東時間15日晚間（台北時間16日上午）召開線上會議，但未說明會議確切開始時間點。

莎琪表示，兩位領導人將討論如何負責任地管理美中競爭，也會談論如何在雙方利益重疊之處共同合作。

但莎琪強調，在整場會議中，拜登會明確傳達美方意圖與優先事項，也會「清楚並坦率表達我們對中國的關切」。

自1月20日上任以來，拜登與習近平曾兩度通話，這場線上會議將是兩人首次「面對面」會晤。

美中在拜習會前試圖營造合作氣氛。雙方10日在外界未預期情況下，在氣候變遷領域達成共識並發表聯合聲明；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上部長會議，中國駐美大使秦剛也應邀出席。

但華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，美中兩大經濟體雖承諾要在氣候變遷上合作，雙方仍在台灣等議題上意見分歧。除了美國欲與中國達成合作的氣候、貿易與去核化議題，拜登與習近平預計在會中也會觸及台灣、網路安全等議題。

另一敏感議題則是明年2月的北京冬奧。美國財經媒體CNBC引述兩名知情人士指出，習近平預期將在會中親自邀請拜登出席冬奧。若拜登拒絕，恐影響美中關係，但若拜登接受，則會與他政府在人權民主上的主張相抵觸。（編輯：徐睿承）1101113