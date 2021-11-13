歌曲：2035坐上動車去臺灣

一首童聲所唱的《坐上動車去台北》最近在網上走紅，也引發不少議論與政治聯想，同時也讓一些人想起幾個月前另一首《坐上高鐵去台北》歌曲。不論作曲者寫這2首歌的動機為何，統一與建造跨海鐵路終究需要政治與技術兩項工程同時解決，未解決之前唱唱歌聽一聽就好，沒必要咬牙切齒、髮張眦裂。

發行時間較近的這首《動車》較前一首《高鐵》引起更多注意與爭議，並非歌曲寫得較好，而是歌辭中將時間點定為2035年，配合現在熱門的「武統」話題，讓一些人感受到兩岸統一已經劃下時間點的壓迫感。前一首《高鐵》版使用較通俗的校園民歌風，曲調輕快優美、歌辭雋永，的確能打動人心，只是未引起爭議。《動車》版則直白火辣地敲打你的耳膜，比起前一首更像政治宣傳歌曲。如果真要用宣傳的角度來比較兩者的效果，《高鐵》版顯然技高一籌。

港珠澳大橋是香港澳門回歸後最大型的基建工程，是中國的建設工程業者非常引以為傲的成果。（圖／新華社)

「坐上高鐵去臺北」官方MV全網來襲

《坐上高鐵去台北》是今年由大陸全國台聯舉辦的2021海峽兩岸青少年新媒體論壇的主題歌，該曲由王超／章榮強作曲、韓毅作詞。大陸國台辦發言人朱鳳蓮答覆媒體詢問時表示，網路歌曲《坐上動車去台北》與先前另一首《坐上高鐵去台北》有異曲同工之處，希望兩岸更方便地往來交流。網友們熱烈分享與討論的內容中，除了台灣風光與人文之外還有跨海工程難度與可行性問題，多數都會圍繞在兩岸統一的議題上。

兩岸跨海鐵路構想有2個問題需要解決，一個是工程技術，這些年基建技術發展迅速，許多原先認為不可能的類似工程陸續克服難題，對未來的技術發展更寄予厚望。北京在宣傳大陸的交通建設時，也不忘把跨海到台灣的鐵公路列入長期規劃，在「京津冀─粵港澳」這條主軸線路中分出支線，由安徽阜陽經黃山、福建福州，再跨海到台北。

大陸高速鐵路規劃圖呈網狀結構與以北京為中心的放射性布局，其中也包括將高鐵延伸至台灣。圖為2016年《中長期鐵路網規劃》的高鐵網絡。（圖／大陸交通部）

這條路線最困難、最受爭議的還是平潭到新竹這段130公里的跨海路程，專家都認為其技術難度是難以想像的，不論是架橋方案或是隧道方案，在台灣海峽這個繁忙的航道中還要克服氣候與海象難題，這些都是超級艱鉅的挑戰。經費也是個問題，目前還在構想中由海南島至廣東雷州半島的瓊州海峽跨海大橋為26.3公里，約需經費1400億元人民幣，以此類比的話，130公里的跨台海大橋至少要4000億人民幣（約合1.8兆台幣）以上，但沒有實際方案與探勘測量，技術與經費都只能存在於想像之中。

大陸官方與民間在討論跨台海鐵路時，考慮的幾乎都是政治需要，既是政治需要，就得先解決政治問題。一般大陸將此一路線稱作「京台高鐵」規劃，認為政治意義遠大於經濟意義，其目的是要把台灣納入中國的「一體化」規劃中，以「展現國家收復台灣的決心」。另外一些持不同看法的人認為，建造這條跨海鐵路沒有經濟效益，如果只是政治上要「展現收復台灣的決心」，更是「倒果為因」，因為沒有收復台灣是不可能建造跨海鐵路，而一旦「收復」了台灣，就沒有展現決心的需要，跨海鐵路就得改用經濟與成本效益考量，很可能根本就蓋不成。準此而論，現在討論建造跨台海鐵路根本是以政治為目的的偽命題。

平潭是跨越海峽前往台灣的鐵公路起點，當局在島上距台灣最近點設立標牌，刷上充滿濃厚政治意味的口號。（圖／平潭網）

明眼人都知道，不論是跨海鐵路路線方案、經費技術等相關討論，目前都只是兩岸對於中國統一前景的情感表達。只要兩岸情感契合，就算政治上尚未統一，同樣也可以經過兩岸密切談判與合作建造跨海鐵公路，如此建造高鐵來「展現收復台灣的決心」才有實質的意義。

這項依附在高鐵上有關兩岸統一期望有許多難題需要解決，未來的希望仍然掌握在兩岸人民的手中。大陸在1954年第一次金門砲戰期間，曾有一首《一定要把勝利的旗幟插到台灣》的歌曲，該曲由共軍文工團成員曉河譜曲、王軍作詞，歌曲是他們在前往砲戰前線考察後所做。

前中共中央軍委副主席張震上將以101歲高齡在北京逝世後，當年演唱《一定要把勝利的旗幟插到台灣》的230名共軍將領已全部去世，將軍合唱團成員全數走入歷史。（圖／youtube截圖）

一定要把勝利的旗幟插到祖國的臺灣開國230位將軍（大合唱）

在1958年中共建國10周年時，特別組織一個由230名將領參與的「將軍合唱團」，當時所有共軍將領除執勤外全數到場，合唱團在北京人民大會堂國慶晚會上演唱《一定要把勝利的旗幟插到台灣》時，歌聲中充滿著即將收復台灣的信心。57年後的2015年9月3日前中共中央軍委副主席張震上將以101歲高齡逝世，他是當年演唱《一定要把勝利的旗幟插到台灣》的230名共軍將領中最後一位逝世的，自此當年合唱團成員已全數走入歷史。歌曲作者曉河則在更早的2010年9月8日病逝。

大陸近年來基礎建設突飛猛進，累積了豐富經驗與技術，自詡為基建狂魔，再困難的工程都能解決。圖為新建的巨型跨海工程港珠澳大橋。（圖／香港路政署)

《一定要把勝利的旗幟插到台灣》與《坐上動車去台北》的歌曲氣氛顯然不一樣，一首砲聲隆隆、殺聲震天，另一首輕快愉悅、歡欣鼓舞，幾十年後這樣的轉變對兩岸中國人來說無疑是令人欣慰的。兩岸不能對統一絕望，一旦絕望就遲早會發生戰爭，未來就算跨海高鐵極可能蓋不成，仍然希望我們的後代唱的是坐高鐵去賞美景、吃美食、探訪朋友，而不是唱那些咬牙切齒的相互殺伐之聲。