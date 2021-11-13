荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天宣布，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫病例激增，針對餐旅、商店和體育活動實施3週嚴格的限制措施。

法新社報導，呂特今天在記者會上宣布，由於「到處都是病毒，在全國各地蔓延，遍及各領域和年齡層，因此將實施數週嚴格限制措施」。

荷蘭今天通報指出，過去24小時新增1萬6287起COVID-19病例。

荷蘭全國人口1700萬人，染疫達220萬例，自疫情去年爆發以來已有1萬8612人因此病歿。（譯者：徐睿承）1101113