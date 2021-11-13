https://t.co/Pqxh2EPubW - Kia MVP Ladder: Key tests loom in award chase for Stephen Curry



There are changes aplenty in the Top 5 and key games on the horizon could further alter the early-season MVP chase. (via @mikecwright)https://t.co/9ZrpGZVMII pic.twitter.com/A1kkde11qD — NBA (@NBA) November 12, 2021

NBA在13日公布最新一期的官方年度MVP排行榜，目前穩居聯盟得分王的籃網前鋒杜蘭特，繼續穩居首位，勇士後衛柯瑞也續坐第2名席位，剛跟熱火前鋒馬可斯莫里斯爆發嚴重肢體衝突的金塊中鋒約基奇，反而一口氣從第10名升到第3名位置。

目前場均29.5分穩居聯盟得分王的杜蘭特，不僅連3場得分破30，更在最近5場當中4場得分破30，本季目前12場例行賽得分都破20，甚至他在最近5場例行賽，中距離出手74次投進47球，命中率高達6成35，也居聯盟領先地位。

柯瑞在10日出戰老鷹，單場轟下50分，且傳10助攻，成為史上年紀最老達到這項單場紀錄的球員，目前也保持連續136場比賽至少投進1顆三分球，距離他自己保有的史上最長157場紀錄越來越近，但勇士接著迎接東區客場4連戰。

最新一期的NBA官方年度MVP排行榜前10名依序如下：杜蘭特、柯瑞、約基奇、保羅喬治(快艇)、迪羅薩(公牛)、吉米巴特勒(熱火)、阿提托康波(公鹿)、戈貝爾(爵士)、莫蘭特(灰熊)、恩比德(七六人)，湖人「小皇帝」詹姆斯連前15名都擠不進去。