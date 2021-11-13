就在拓荒者總管歐爾希接受球隊調查，是否造成球隊內部有毒且充滿敵意的工作環境之際，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯13日搶先爆料，拓荒者總裁克里斯麥高文已經辭職下台負責，他的位置將由籃球事務副總裁迪文漢金斯暫代。

拓荒者官方也在第一時間證實這項消息，且強調這個總裁職位轉換將於27日發生，拓荒者老闆茱迪艾倫也透過聲明稿表示，「我們相當感激麥高文最近10年期間對我們的貢獻，我也感謝他對球團與球迷的奉獻，希望他在下個章節順利。」

跟歐爾希同在2012年加入拓荒者管理階層的麥高文，如今這種自行請辭動作，無疑是替歐爾希接受調查提前負責下台，畢竟拓荒者在他擔任總裁期間，球隊戰績並無特別出色表現，最近更接連發生當家球星利拉德打算出走的負面謠言。

目前拓荒者內部調查歐爾希的法律顧問團隊，已在上周前往拓荒者訓練場館，跟場館工作人員一一訪談，接下來也會跟私人聘僱的現任員工與離職員工會談，這個調查程序預計還需進行幾周時間，等到全部調查完畢，拓荒者才會決定歐爾希的未來。