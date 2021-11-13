前台中地院法官張淵森今年離職前審結一件毒品案時，發現難解的法律爭議，希望請法律學者提供鑑定意見，不料向台中地院聲請35000元鑑定費時，被院方打臉，主要理由是經費不足，且認為地院的法律爭議沒有鑑定必要，讓張淵森大為傻眼，乾脆自掏腰包請學者鑑定，並將他與院方交涉過程，全部寫入判決書中，內容妙語如珠，還把藝人隋棠在《犀利人妻》劇集裡的名句都用上，在法界瘋傳。

張淵森在判決書指出，會計室主任曾向他表示，台中地院經費預估至年底不足千萬元，所以無力額外負擔本案鑑定費，他轉向行政庭長詢問，「如果今年沒有經費，那明年可以送嗎？」行政庭長表示，明年也沒有經費，而且院長也不同意送鑑定。此時張淵森忍不住引用《犀利人妻》經典對話：「『可是瑞凡』，明年都還沒開始，怎麼會沒有經費？」

無奈的張淵森只好在判決書寫道：「雖然法院拒付鑑定費，但本人當然不會就此罷手，不懂的問題不會因為沒經費，就突然茅塞頓開，豁然開朗。法官的薪水還不錯，35000元本人還付得起。」張淵森徵詢檢察官、被告和鑑定人輔大法律系教授張陳弘的意見後，決定自行負擔鑑定費。

張淵森指出他在判決書記載鑑定費用支出過程，及台中地院的回應。（圖／黃耀徵攝）

不料司法院高層輾轉得知此事後，今年7月7日發函表示，刑事案件如有鑑定需要，而預算編列經費不足時，可向司法院申請補助，司法院高層還請張淵森務必收下35000元鑑定費，張才勉強上簽呈並收下鑑定費。

行政庭長曾抱怨，法律爭議這麼多，如果每個都送鑑定，法院財務無法負荷。張淵森認為這是推託之詞，根據他統計，幾十年來台中地院和全國法官送請法律鑑定的次數寥寥可數，大約僅10件，因為送鑑定後，法官還要在判決回應鑑定內容，所以法官不會沒事找事送法律鑑定。

張淵森指出，他的法律見解有其依據，「並非兄弟獨創之見解」，35000元的鑑定費不多，看起來是小事，他比較擔心的是，司法行政可能透過管控鑑定費用的手段，間接影響判決結果，侵害獨立審判的空間。

本案是吸食安非他命的穆姓被告，獲台中地檢署緩起訴2年處分後，在緩起訴期間又犯下詐欺取財罪，遭撤銷緩起訴，並公布在檢方機關的牌示處，所衍生出的訴訟案件。張淵森認為，撤銷緩起訴的公告，需揭露被告姓名和個資料到什麼程度，才算合法，才不致於違反偵查不公開、《個人資料保護法》？這些問題，實務上沒有統一見解，學者也很少研究，他認為有必要透過鑑定釐清爭議，最後學者張陳弘研究認為，檢方現行公告措施是合法的。因此以本案穆姓被告來說，檢方公告的偵查案號及姓名「穆○晴」，都是合法的。

司法院高層得知張淵森自付35000元鑑定費後，向他表示有專案可申請補助。（圖／黃鵬杰攝）

更多 CTWANT 報導