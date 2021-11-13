70年次的張淵森律師被法界視為釋憲達人，10年的法官生涯，他聲請過11件釋憲案，其中有3件，大法官的釋憲意旨與他聲請理由幾乎一樣，最受矚目的是《刑法》通姦罪除罪化，引來不少網友酸言酸語，曾有網友PO文：「法官想通姦沒事，才主張通姦無罪」，讓他哭笑不得，自嘲「聲請釋憲的後座力很強」。

他另外2件釋憲成功的是「肇事逃逸罪」違憲，及「性侵犯強制治療」的部分法條違憲，至於強制工作的釋憲聲請案，也快要有結果，有法界人士打趣說，張淵森聲請釋憲案的打擊率高達3成，在審判界算是強打者。

不過張淵森常常告訴自己：「我被罵也沒關係，當法官不應怕和別人不一樣，應該要本於自己的法律確信，作出判決。」而且長期的法官生涯，讓他體認到：「法官本來就不是人見人愛的工作，一定會有人因為法官的決定而不高興。」因此就能釋懷了。

張淵森聲請釋憲成功的比率高達3成，但也常遭網友酸言酸語，他自勉：「當法官不應怕和別人不一樣」。（圖／黃耀徵攝）

張淵森另一個受外界矚目的焦點，就是他當「吹哨者」揭露警方利用「簡訊實聯制」辦案，涉及侵害人民隱私權。他強調，簡訊實聯制的使用爭議，並非指責警方的辦案方式，因為1922簡訊是新冠疫情下的產物，這是未曾發生的爭議，希望立法委員著手修法，才能讓第一線的警察執法時有所依循。

現在張淵森又因離職前的最後一件判決書，記載他自掏腰包找專家鑑定的來龍去脈，在法界瘋傳。他澄清不是他向外界爆料，他也一直沒公開講這個判決，就是怕外界以為他想搶曝光、替他的律師事務所打廣告，但法院對於鑑定的問題確實應該建立一套制度，因此「鑑定費是誰出的錢，就要說明，這是無法迴避的」，所以才會在判決書將過程寫清楚。

張淵森建議，司法院可以協助建立一套鑑定專家名單，供各級法院參考，還可建構一個鑑定管制機制，避免資源浪費，這樣既可統合資源，也能讓法律爭議從一審開始發生時，就透過鑑定方式的良性溝通，促成學界和實務界的交流，減少各級法院在法律見解未能統一前的「大亂鬥」，才不會讓案件當事人無所適從，非得等到最高法院大法庭統一見解才塵埃落定。

張淵森曾當「吹哨者」，揭露警方利用「簡訊實聯制」辦案，涉及侵害人民隱私權，引發社會關注。（圖／周志龍攝）

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