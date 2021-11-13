彰化瑪莎拉蒂車主張姓男子，夥同友人把宋姓男大生打到昏迷住院，張男父親事後出面道歉，親自拿了6萬元去醫院探望，只是吃了閉門羹。網友大罵金額太少，酸張父沒誠意。內行人認為，張父其實很聰明，尋求「最小機會成本」，等風頭過了再說。

這起發生在台中的行車糾紛演變成暴力事件，打人的3人收押中；男大生住進加護病房，仍未完全脫離險境。經營百桂食品的張父除了召開記者會鞠躬道歉，也帶上6萬元和張母一起前往醫院，欲探望傷者。

網友一看金額才6萬，差不多是張男在自家工廠上班兩個半月的薪水，大罵沒誠意，簡直侮辱人，「有些傳產老闆，是不是都把大家當笨蛋」。

瑪莎拉蒂車主張男收押中，還連累家族公司百桂食品商譽。（盧金足攝）

「他尋求的是最小機會成本」，待過公關業的網友指出，張父其實很聰明，他知道整件事情將來一定會走上法院，一開始放低姿態，道歉、探望、下跪，至少動作有做出來，日後給法官留下印象。

至於6萬元則見仁見智，畢竟他不可能空手去，但拿太多又會給外界「想用錢擺平」的負面觀感，不如先給一個金額看受害者家屬怎麼說，「6萬可以是慰問金，之後再談賠償」。網友強調，犯後態度很重要，為可能面臨的官司預作準備，才能把衝擊降到最低。