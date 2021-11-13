歲末年終是聚餐旺季，在疫情趨緩、開放餐廳用餐規定後，相信大家聚餐機會也會漸漸增加，火鍋和燒肉向來都是熱門選項。但在享受大餐的同時，卻同時給身體帶來許多不必要的負擔。

●燒肉怎麼吃才健康？

相信燒肉絕對是許多大型聚餐的首選，但你有沒有想過：怎麼挑選要吃的食材呢？３招讓你吃得更健康：

1.挑肉+包蔬菜吃

挑選肉品時，選擇油脂不要太多的肉類，減少攝入太多脂肪。同時也不要忘了吃蔬菜。不論是用生菜包肉，或是烤櫛瓜、山藥等都是很好的選擇，既增加飽足感避免過飽，也可以去油解膩。

本草中寫到：『山藥，益脾胃、補腎氣、補虛羸。』；山藥既是食材，也是藥材。而櫛瓜根據本草綱目記載：『櫛瓜味甘性平，能生津，止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便。」對於脾胃的健康也是很有幫助的。在烤肉的同時攝取足量蔬菜，既能促進腸道蠕動、也能減少對身體的負擔。

2.醃製燒烤：

如果是在家自烤，建議自製醬料而非直接用烤肉醬進行醃製，可以選用水果如檸檬、鳳梨、蘋果等水果來醃漬同時軟化肉質。水果酵素幫助分解蛋白質可以讓肉類更好消化，同時也讓肉質吃起來更軟嫩。

若是在外用餐，盡量少用醬料，不要一開始就塗醬，等到快熟時再微塗些稀釋過的醬汁就好，能避免肉類未熟卻先焦黑。烤焦的部分不要吃，否則沒攝取到營養，反而對身體造成了負擔。

3.搭配甜品：

烤肉後，想跟大家分享比蛋糕、餅乾好很多的選擇。第一個是銀耳桂圓露。銀耳潤肺益胃，滋陰潤燥，桂圓滋陰養血。

第二個是冰糖燉水梨。水梨潤肺消痰，降火除熱，同時也清解你在烤爐旁待了一晚的火氣。

(示意圖/Shutterstock)

●吃火鍋要注意什麼呢?

1.鍋底選擇：

在鍋底選擇上，還是建議選較為清澈的湯底。鴛鴦鍋的酸菜白肉鍋部分，一定優於紅通通的麻辣鍋底。麻辣鍋吃來爽快，卻對腸胃造成較大的負擔。澄清的蔬菜湯底則又更佳。建議選擇湯頭清澈、口味不會過重的鍋底。

2.食材挑選：

建議多食用原型食材而非火鍋料。火鍋料不止營養成分較低，還有比較多的鈉及脂肪。

同時也可以趁機多食用各式蔬菜，從需要久煮的根莖類，到入鍋幾分鐘就可吃的葉菜類，都是好選擇。

3.沾醬：

吃火鍋時沾點沙茶醬，幾乎是台灣人的傳統。但更好的選擇是用點蔥花、蒜末、蘿蔔泥加上點醬油調味。吃起來清爽，也避免吃進大量的鹽及熱量。

如果今天已經吃過了頭，有些腸胃脹氣、拉肚子等不舒服症狀，在中醫門診中常選用的單味藥包含：厚朴、枳殼，能幫助理氣除脹、化痰祛濕。

而合稱為『焦三仙』的山楂、麥芽、神麴則可以消食化積，尤其適用於過食油膩肉食的時候。在複方上，二陳湯、藿香正氣散都是治療過食肥甘、腹瀉腸鳴的主要用藥。

最後還是建議，聚餐重點還是適度飲食，可別帶著快樂的心去聚餐，回家時卻給身體帶來沈重的負擔。

（圖／湯詠舜中醫師提供）

※本文作者為忠孝昌盛堂中醫診所湯詠舜中醫師。