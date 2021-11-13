台中宋姓大學生遭駕駛瑪莎拉蒂的3名惡少打至重傷昏迷，引發社會議論，對此，賈永婕也針對此事在臉書發文，並強調：「生而為人真的要有同理心」。

瑪莎拉蒂惡少囂張行徑引起社會譁然，不少知名人士也紛紛發聲譴責，賈永婕有感而發表示：「生而為人真的要有同理心」，接著強調：「有時候不是只有暴力殺人，官僚可以殺人、政策可以殺人、說謊也可以殺人、自私自利、冷漠都是無形的暴力」，也呼籲社會地位越高、越有權勢的人，要越有同理心，更向受傷的宋姓男大生祈福：「希望你能平安撐過這一關」。

對此，網友紛紛回應：「執政者應用無比的決心，執行法律，讓社會大眾安心生活」、「對於這種暴力慣犯的富二代應給予嚴懲，甚至抵制父母企業讓其倒閉，讓父母親有多一點時間教育下一代」、「最難受的是施暴人輕判，消失，受害人一輩子都無法走出傷痛」、「母親的心都碎了，保祐這個孩子脫離險境，平安健康的好起來」。

而宋姓男大生昨（12日)已甦醒，恢復狀況相當樂觀，預計下周可轉入普通病房，男大生母親和律師商量後，決定控告3人，而且直到小孩恢復健康後，才考慮要不要接受對方家屬道歉。