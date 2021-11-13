備役少將于北辰昨(12日)在臉書自爆，收到「恐嚇」郵件，揚言對他以及家人不利，已至警局報警！此篇文章曝光後，引發大批網友關注，已有超過350則留言，很多人都表示，「將軍，一定要提告，絕不姑息」、「一定要揪出來」。

于北辰在臉書的貼文提到，捍衛中華民國是他的使命，很遺憾的收到「恐嚇」郵件，昨天上午已到警察局報案，願台灣人民更安全，我們有免於恐懼的自由，希望大家理性面對不同的立場，自己會繼續弘揚愛國信念(中華民國)，永不退縮。而從他曝光的恐嚇信截圖中可見，對方寫下「你在電視台胡說八道，是可忍孰不可忍」等文字。

此消息曝光後，不少網友留言表示看法，很多人寫下，「又是一個出來搞笑的，支持將軍依照相關規定辦理」、「加油！這件應該很快就破案了」、「請警察積極偵辦！也請你一定要告，不要姑息他們」、「直接告，不要縱容」、「不完全同意將軍的所有發言，但支持將軍對抗恐嚇」、「神扯！都什麼年代了」。