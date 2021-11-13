太陽老闆薩沃爾(Robert Sarver)被媒體爆料是一個職場惡霸，ESPN形塑他是集性別歧視、種族歧視、毒舌臭嘴於一身的糟糕老闆，《運動畫刊》還拿出一段影片當證據，影片之中薩沃爾講了黃色笑話，用詞尖酸。

根據那段影片，薩沃爾在已故老友海克曼(Dick Heckmann)的吐槽大會上說：「我們2004年6月買下這支球隊（海克曼是太陽隊股東），我當時最關心的是門票銷售、贊助商利潤、簽約球員、獲得好戰績，但我真正最在意是海克曼的幾個兒子搞上了整支啦啦隊。」

海克曼很有錢，他買過一艘船，薩沃爾吐槽說：「那艘船老實說是一間妓院。」有次薩沃爾開船經過，海克曼邀請薩沃爾上船。薩沃爾回憶說：「那不是個好主意，我帶著幾個孩子，他們大概8歲到12歲，船上很多人狂歡作樂，我打開第一個房間門就看到2人戰1人，我帶著孩子們下船之後，從此沒再上過他的船。」

薩沃爾講到中途的時候，旁邊有一群人在聒噪，薩沃爾說：「你們在搞什麼？排隊召妓嗎？這可是該死的紀念會，那些白癡，我敢說他的接待員奶子很小。」海克曼生前吹牛自己的性事也被薩沃爾拿出來吐槽。

美媒批評薩沃爾的言詞帶有性別歧視。海克曼的遺孀溫迪(Wendy Heckmann)並未覺得不妥，事實上這個吐槽大會是海克曼的遺願，溫迪說：「吐槽大會本來就是這樣，這是我丈夫想要的，他希望大家嘲笑他，講一些過往的趣事。」海克曼去年10月病逝，吐槽大會於今年4月舉行。