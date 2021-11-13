備受市場關注的北京證券交易所開市時間確定。北交所12日宣佈，北交所定於11月15日開市。

新華社報導，自9月2日宣布設立北交所以來，新三板精選層審查發行工作正常開展，10家已完成公開發行等程序的企業將直接在北交所上市，71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

北交所開市籌備過程中，市場踴躍參與。截至11月12日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

目前，北交所開市涉及的技術系統已完成改造升級，各證券公司、基金公司等機構相關係統已完成配套改造。北交所內部機構配置、人員配備均已到位。

北交所表示，下一步將緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支持創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。

11月12日，北交所還發布了北交所自律規則體系下的6件業務規則，自2021年11月15日起施行。