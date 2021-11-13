衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。陳12日坦承，影片地點「內湖區確實有可能、就是餐廳」，自稱不知影片是誰拍的，並表示「你們越問我壓力越大，越感到有陰謀感覺」。對此，有網友痛批陳「嘴砲王」，認為陳每次發生事情都用這種態度應對，相當不可取。

陳時中12日在例行記者會上表示，影片地點「內湖區確實有可能、就是餐廳」，他並不知道是誰拍的，強調去該場合是基於禮貌，該影片拍攝時間在去年6月15日，他唱了2首歌就離開。

現場媒體提問，陳時中參加餐聚時，與會者都沒戴口罩違反防疫規定，會不會有陰謀論或有明顯壓力？陳則回應：「你們越問我壓力越大，越感到有陰謀感覺。」

陳時中此話引發網路熱議，網友在臉書相關新聞連結下留言：「嘴砲王又開始了」、「又開始講幹話了」、「又出來喇勒了」、「543時間又到了」、「是都不能問了？官威真大」、「中央官員這種態度真的很不可取」、「官跟業者的交際哈想也知道嘿嘿嘿」、「是就是不是就不是，什麼確實有可能？這種回應真的很不OK」。

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