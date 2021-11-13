警方一方面安撫老翁情緒，一方面應允老翁載送他至指定地點。（警方提供）

老翁一抵達外交部中部辦公室門口時，興奮地直說：「對對對!就是這裡」，頻頻感謝員警的協助。（警方提供）

台中市政府第四分局大墩派出所警員李育萱、高慈青，日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱南屯區公益路二段242號前有一名老翁呆站在路口亟需協助。員警到場後立即趨前關心老翁狀況，得知95歲的周姓老翁，從北屯區搭公車至南屯區，欲至外交部中部辦公室辦證件回大陸探親，惟下車時不知道要往哪個方向？

警方指出，周姓老翁因自己的外省口音，四處詢問往來民眾均未獲回應。員警一方面安撫老翁情緒，一方面應允老翁載送他至指定地點，老翁一抵達外交部中部辦公室門口時，興奮地直說：「對對對!就是這裡」，頻頻感謝員警的協助。

警方說，周姓老翁向員警自稱是少校軍官退休人員，妻子3年前過世後，獨居於台中北屯區，因已無親屬在台，非常想念遠在大陸的家屬，想趁有生之年再見一面，遂搭乘公車前往辦理相關證件，但發現自己下錯站，想步行前往卻迷失方向，所幸遇到熱心員警協助載送完成心願。

員警臨走前還不忘叮囑老翁回家搭乘公車路線，老翁拍胸脯保證並熱情地向員警行舉手禮道謝。所長曾一峯表示，民眾在外遇到困難可適時向員警求助，警察將會盡其所能給予及時的關懷與協助，讓民眾感受警察的用心。