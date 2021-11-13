據《經濟時報》報導，1名印度裔的男子因為每次用電腦工作時，都忍不住點開臉書滑一下，導致工作效率不彰。為解決此一問題，他聘雇1名女子。每當自己工作卻手賤點開臉書頁面時，女子就會狠狠搧他一巴掌。這則影片在推特曝光後，吸引了特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）親自上線回應。
塞西是Pavlok電擊手環的發明人，該款手環會在上班族賴床時，用電擊將主人自周公那召回。可想而知，他的工作完全圍繞著電腦展開。當他每次工作的時候，他就會下意識的點開臉書並滑起來。不但注意力難以及中，工作效率更是大幅滑落。
為此，他透過美國分類廣告網站「Craigslist」，以每小時8美元的薪資(約新台幣224元)，聘請1名叫Kara的女性跟他一起在咖啡館或他家中工作。坐在他旁邊、看著他的螢幕，以確保他沒有使用臉書。一但他打開臉書時，火辣辣的耳光就會賞過來。
他解釋，之所以祭出霹靂手段，是因為大部份工作都要使用電腦；但只要一開臉書，付出的時間往往沒有取得相稱的效果。
甚至，他透過電腦的應用程式來評估自己的工作效率，計算自己在每個網站上花費的時間。「我精準的掌握我花在Excel表格上的時間，浪費多少時間看影集，但沒有甚麼比用臉書聊天更浪費時間」。
他表示，統計結果讓他驚覺需要有人「監看他工作」，在他摸魚時給他一巴掌。當他找人來幹這活後，發現自己的工作效率呈現直線上升。「大多數的日子裡，我的平均生產力約35%；但Kara坐我旁邊時，我的生產力就飆漲至98%」。
這項自2012年開始的巴掌實驗，一上傳至推特後引來馬斯克的注意。他在貼文底下回了兩個火焰的貼圖，而特斯拉執行長親自朝聖，也讓貼文迅速在社群媒體中熱傳。
塞西隨即回覆馬斯克，「我就是影片中的那個人。馬斯克給我兩個表情符號，是指我是飛太高、離太陽太近的伊卡洛斯嗎？(希臘神話人物，使用蠟造的飛翼逃離克里特島，卻因遭太陽融化雙翼而跌落水中喪命)馬斯克的符號是在暗示這一點嗎？時間會證實一切」。
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