塞西聘雇1名女子。每當自己工作卻手賤點開臉書頁面時，女子就會狠狠搧他一巴掌。

塞西上街請人各種呼巴掌。

據《經濟時報》報導，1名印度裔的男子因為每次用電腦工作時，都忍不住點開臉書滑一下，導致工作效率不彰。為解決此一問題，他聘雇1名女子。每當自己工作卻手賤點開臉書頁面時，女子就會狠狠搧他一巴掌。這則影片在推特曝光後，吸引了特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）親自上線回應。

塞西是Pavlok電擊手環的發明人，該款手環會在上班族賴床時，用電擊將主人自周公那召回。可想而知，他的工作完全圍繞著電腦展開。當他每次工作的時候，他就會下意識的點開臉書並滑起來。不但注意力難以及中，工作效率更是大幅滑落。

The story of Maneesh Sethi, the computer programmer who hired a woman to slap him in the face every time he used Facebook, resulting in massive productivity increase [read more: https://t.co/Q5fKjYtFSo] pic.twitter.com/d8pnt3Jd8k — Massimo (@Rainmaker1973) November 10, 2021

為此，他透過美國分類廣告網站「Craigslist」，以每小時8美元的薪資(約新台幣224元)，聘請1名叫Kara的女性跟他一起在咖啡館或他家中工作。坐在他旁邊、看著他的螢幕，以確保他沒有使用臉書。一但他打開臉書時，火辣辣的耳光就會賞過來。

他解釋，之所以祭出霹靂手段，是因為大部份工作都要使用電腦；但只要一開臉書，付出的時間往往沒有取得相稱的效果。

甚至，他透過電腦的應用程式來評估自己的工作效率，計算自己在每個網站上花費的時間。「我精準的掌握我花在Excel表格上的時間，浪費多少時間看影集，但沒有甚麼比用臉書聊天更浪費時間」。

他表示，統計結果讓他驚覺需要有人「監看他工作」，在他摸魚時給他一巴掌。當他找人來幹這活後，發現自己的工作效率呈現直線上升。「大多數的日子裡，我的平均生產力約35%；但Kara坐我旁邊時，我的生產力就飆漲至98%」。

這項自2012年開始的巴掌實驗，一上傳至推特後引來馬斯克的注意。他在貼文底下回了兩個火焰的貼圖，而特斯拉執行長親自朝聖，也讓貼文迅速在社群媒體中熱傳。

I'm the guy in this picture. Is @elonmusk giving me two emojis the highest I'll ever reach? Is this my icarus flying too close to the sun moment? Was that implied by the fire symbols elon posted? Time will tell. — Maneesh Sethi (@maneesh) November 10, 2021

塞西隨即回覆馬斯克，「我就是影片中的那個人。馬斯克給我兩個表情符號，是指我是飛太高、離太陽太近的伊卡洛斯嗎？(希臘神話人物，使用蠟造的飛翼逃離克里特島，卻因遭太陽融化雙翼而跌落水中喪命)馬斯克的符號是在暗示這一點嗎？時間會證實一切」。