桃園一名許姓男子，與兩名女大生在餐酒館喝完酒後，又到房間內續攤玩真心話大冒險，卻趁著其中一女上廁所時，進入廁所硬上，接著又闖入另一女房間強行性侵，事後他曾對女方表示很後悔，但法院開庭時卻一概否認犯案，法院認為許毫無悔意，依強制性交等3罪判他5年。

根據判決書記載，許姓男子於民國108 年6 月19日，與A、B兩女一同在外用餐，餐畢再前往一家餐館飲酒，直到凌晨還覺得喝不夠，於是3 人又買酒返回B女住處續攤。

三人在房間內大玩真心話大冒險遊戲，先是朝B女強吻，又見A女進入廁所未出，於是強行進入，徒手強壓A女之手至牆壁，且不顧女方反抗，強力拉開A女之內衣，撫摸胸部猥褻，隨後進行性侵。

許男逞完獸慾後，又到B女租屋處敲門要進入，但遭到拒絕，許男卻是是推開房門侵入，將B女壓在牆親吻，接著將B女抱到床上，以手撫摸並親吻胸部想要硬上，剛好這時B女有人打電話來，許男才放棄離開。

事發後A女向友人泣訴遭到性侵，許男事後曾立刻傳訊A女問「回家了嗎」，但A女友人立刻用其手機回「你是在強姦人」、「2個女生你也下手？」「我可以幹了你說聲抱歉嗎？」但許男僅說「我真的很懊悔」、「我知道我做了很嚴重的事」。「我也向自己保證以後不會在做出這樣的事」、「因為這件事情我父親已 經叫我主動去派出所投案。」

法官審酌許男為逞一己私欲，竟乘兩女不及抗拒之際，先對其一女性騷擾，接著又為滿足性慾，先後對兩人強制性交、侵入住宅強制性交未遂行為，侵害女 子之性自主決定權，並使兩女心理受創甚鉅，各判他3月、3年6月及2年4月，應執行有期徒刑5年。