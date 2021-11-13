陳庭妮在新片《青春弒戀》裡飾演曾是色情直播網紅「Missy」的舞台劇演員「Monica」，片中Monica渴望撕掉身上Missy的標籤，戲外的陳庭妮也一直想打破大家對她模特兒漂漂亮亮的印象，用演技征服觀眾，「會希望大家看到你正在努力的事情，雖然我是那個凱渥夢幻之星出身的18歲少女，但也有另個面向的我，我也會演戲」，期待自己成為1名被大家認可的演員。

陳庭妮期待自己成為1名被大家認可的演員。（羅永銘攝）

她提到自己算是誤打誤撞進入模特兒界，但其實很快就開始在拍戲，接著表示「身高在模特兒界是助力，但在表演時可能是阻力」，透露自己多次因為身高戲路被限縮，之前為了讓自己矮一點，她還特意駝背，「但我覺得如果你準備得夠好了，這些都是外在啦」，之後想拍可以展現身手的類型，「女打仔或是運動員、舞蹈家等，而且我是個非常務實的人，如果給我足夠的時間，我會想看到自己的極限在哪，肢體的訓練加上該角色的情緒面，挑戰度一定很高」。

陳庭妮想打破大家對她模特兒的印象。（羅永銘攝）

這次為該片獻出從影最大尺度，不僅拍攝性愛片，還與林柏宏、黃尚禾、李沐都有情慾戲，陳庭妮透露事前導演何蔚庭有先給她成人片網站連結，並跟她說「會有類似的演出」，但還是尊重她的意見，陳庭妮也認為自己年齡及身心靈狀態都夠成熟，於是勇敢豁出去。11日金馬影展首映當天，她首度在大螢幕上看到自己的演出，「Missy那段要出來的時候跟柏宏互抓手喊加油，聲音跟表情真的讓我滿害羞的，出來還是有被嚇到，有幾幕則是刻意閉起眼睛」。

陳庭妮為《青春弒戀》獻從影最大尺度，自曝不敢邀爸媽來看。（羅永銘攝）

提到她和林柏宏的那場床戲，因為他們先前在《火神的眼淚》稱兄道弟，開始上表演課時2人還有先握著對方的手說「從今天開始我們不是兄弟囉」，所以拍起來一點都不尷尬，反而因為她跟林柏宏夠熟，「討論事情就可以很直接，我就說『我是出現在你的夢境裡，你要我做什麼都可以，我就是你的充氣娃娃，那就來吧別怕』」。此外，從小大到在父母眼中都是乖乖牌的她，表示不會邀爸媽來看，拍攝前也沒先報備「回家放空會覺得我剛剛做了什麼，他們會看到嗎，Missy的那一面連我都沒看過，是滿衝擊的沒錯」。

陳庭妮透露現實生活中很常被陌生男子騷擾。（羅永銘攝）

而在片中還有她被林柏宏熊抱騷擾的橋段，陳庭妮分享現實生活中還真的不時就會遇到這樣的情況，提到自己出席活動時，常有個男子會拿相機蹲下去拍她的腳趾頭，「不是拍我的臉或是全身照，想說現在腳趾頭是要用力還是放鬆，因為好像不管怎樣他都會很興奮，當下覺得好像自己被看到裸體，但又不能躲」，還有很常在握手時被整隻手從腋下順著摸過去，也收過陌生男子寄高清無碼私密照到公司。至於入圍金馬女配角心情，她表示「當然還是緊張啊，但對於拿講就是一切隨緣」，該片將於19日上映。