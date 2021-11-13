台中大學生擦撞瑪莎拉蒂被痛毆住進加護病房，引起各界關注。一名網友發文說，仔細看了影片發現擦撞原因是「大學生鬼切」，隨意打了方向燈後，就直接從快車道切入慢車道，但大家卻一面倒地檢討瑪莎拉蒂的車主呢？對此，不少網友搖頭直呼，你弄錯重點了！今天大家討論的不是交通問題，而是治安，怎能因行車糾紛就亂打人。

一名網友日前在PTT上發文表示，台中大學生不小心擦撞瑪莎拉蒂遭毆打，事情越演越烈，打人的富二代的爸媽也紛紛出來道歉，但他看了當時擦撞的影片，雖然瑪莎拉蒂車主打人就是不對，但男大生開車「隨意鬼切」，難道沒有忽略其他用路人的安全？但怎麼如今的風向看起來就是100％都是瑪莎拉蒂惡少的錯？

貼文引起網友熱議，一名網友昨發文回應說「一個19歲的大學生，三寶開車法A到開在慢車道的富惡代，結果三寶遇到了惡霸被打，而惡霸動手打人不對，所以大家檢討惡霸。」以事故來看，惡霸今天如果是騎機車，被不減速切換車道的三寶撞飛，然後重傷，大家可能就會檢討鬼切。「兩者都錯，動手打人先錯，打到住院就公敵」。

這樣的說法引起網友爭論，不少人大吼「你搞錯重點了！」事本來就有大有小，沒有人說鬼切的大學生沒錯，但今天你說的第二種狀況屬於交通事故，大家其實不會這麼在意，大家在乎的其實是「治安」的問題，因為不管怎麼樣，都不可以這樣打人啊！