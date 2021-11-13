女演員王晴因外型甜美，被封為「本土劇林志玲」，常不吝在社群網站分享近況的她，昨(12日)曬出自己穿著低胸小可愛到健身房健身的照片，她雖自嘲因為遲到隨便拿了件寬鬆的舊衣服套上，但因低胸設計，仍讓她一前傾傲人上圍和圓弧曲線便呼之欲出，可說是放送粉絲福利。

35歲王晴過去演出《世間情》、《甘味人生》而廣為人知，本來是金門人的她早年因考上國立臺北藝術大學美術學系才到台北生活，又因經濟壓力選擇靠外拍賺錢，進而被相中出道演戲。2017年她受訪時透露因8年前愛貓過世，她為此開始吃素49天守喪，之後也習慣吃素，認為靠吃素近年來身體變好，強調：「可能我的體質是適合吃素的吧。」

王晴健身穿低胸裝，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自serena_wang_qing IG）

人美、外型亮麗的王晴感情生活也相當受到矚目，今年8月她鬆口自己其實已經單身5年，七夕情人節收到好友姚蜜的驚喜花束，還讓她忍不住感動大哭，直言：「其實我真的是一個很需要有另一半陪的人。我的願望也跟一般的女孩一樣 想在特別的日子收到充滿心意的花束和禮物。我是一個很重視儀式感的人 所以我也都會精心準備禮物給另一半。」

而王晴人紅是非也不少，她因積極經營社群網站，日前匿名加入了一個討論群組，結果意外發現裡面有許多討厭她的網友，不僅平時會截她戲劇裡的照片大肆討論，還會嘲諷她「胸大無腦」，更批評她：「只適合躺在家做小三」，讓王晴看了十分內傷，在IG限時動態問粉絲該怎麼辦，幸好粉絲多半都是鼓勵、送暖，王晴也開心回應：「我愛你們」。