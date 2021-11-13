日本花式溜冰選手本田真凜有著天使顏值，20歲在IG就有百萬追蹤，和本田姊妹們經營youtube也有近50萬訂閱，她的努力成為日本炙手可熱的運動明星，日本曾經票選「最美運動員」時，就擊敗福原愛排名第一。

本田真凜於2016年世界青少年花式滑冰錦標賽取得金牌後，在日本被稱為「冰上妖精」，2017年曾到台灣，參加青少年花式滑冰錦標賽，拿下亞軍，2020年在東京花式滑冰錦標賽時，因本田真凜交錯CD，本來背景音樂應該是《La La Land》的歌曲，卻變成了Lady Gaga的《I’ll never love again》，面對此失誤本田真凜整場還是即興發揮，以流暢的肢體表演及甜美笑容進入東日本公開賽，再度圈粉網友。

身高163公分的本田真凜曾經Cosplay人氣動漫《鬼滅之刃》的蟲柱胡蝶忍，她穿上蝴蝶羽織加上標準的鬼殺隊制服，示範了一段冰上的「蟲之呼吸（虫の呼吸）」，她的天使顏值化身成《鬼滅之刃》最強劍士之一，而IG上的這張照片就吸引23萬粉絲按讚。

本田真凜還是名校明治大學的學生，家中有5兄妹排行第3，而妹妹望結也是花滑選手及童星，曾演出過日劇《家政婦女王》（家政婦のミタ），更被稱為「娛樂與滑冰的二刀流」。