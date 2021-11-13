全球供應鏈出狀況令各國頭痛，像錸等許多過去不被重視的少量關鍵礦物，因供應短缺而價格大漲，激勵力拓等礦商積極開挖和回收相關礦物。

力拓在美國鹽湖城附近的肯尼科特銅礦場，過去因為銅以外的其他礦物因數量少和價格不高，常被忽略而成為礦場廢土。

供應鏈遇瓶頸使許多應用在科技產品上的關鍵礦物供應短缺，加上地緣政治影響出口而令價格走高。力拓開始在肯尼科特礦場從廢土中回收關鍵礦物。

近幾個月來包括汽車產業使用的鎂等部份礦物，因供應短缺惡化而價格飆漲。拜登已下令檢視美國供應鏈狀況，包括對經濟與國防有重大影響的礦物也在檢視範圍內。

力拓執行長史陶荷姆（Jakob Stausholm）說：「突然發現特定礦物有一些相當極端需求。」

力拓正在肯尼科特礦場蓋廠，從廢土裡回收包括碲和鎂等10種關鍵礦物來銷售。鎂應用在太陽能面板，美國過去依賴中國等出口。

美國近兩成銅產量來自肯尼科特礦場，力拓現在要進一步開挖，除了為了銅，也為了從廢土中回收有價值的關鍵礦物。由於關鍵礦物的量通常不多，力拓正努力降低回收成本至有利可圖程度。

史陶荷姆說，過去十年來礦商開挖大型礦場，是以鐵礦砂等應用廣泛的大宗商品為主，而不是針對利基型市場來開採，但力拓等礦商對關鍵礦物的策略性思考已經改變。

全球致力能源轉型，對關鍵礦物的需求是長期性，正致力避免出現供應中斷問題。力拓正評估加拿大與澳洲等礦場回收關鍵礦物的可行性。

美國內政部2018年把35種礦物指定為對經濟和國防有關鍵地位，提出應對策略來中斷美國對進口的依賴。外界認為美國今年會把關鍵礦物名單擴大，例如應用在電池上的鎳也會包含在其中。