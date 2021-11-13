衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，他另被爆出疑似在室內抽菸。陳12日被問到有無考慮戒菸，並擔任國健署戒菸大使，他笑稱「你們比我太太還嚴格」。國民黨副發言人楊植斗指出，台北市議會近期三讀通過「新興菸品自治條例」，這條例通過的背後，揭露了「民進黨政府根本在耍廢」的事實；陳是否戒菸與眾人無關，但喝酒唱歌不處理菸害防制法，才是背後最恐怖的事。

陳時中12日在例行記者會上被問到是否於室內吸菸，陳回應「大家都知道我有抽菸，不過那天有沒有抽菸我實在記不起來」；被問到是否戒菸，陳則笑回「你管比我太太還嚴」，並表示「慎重考慮中」。

對此，楊植斗12日在臉書發表《陳時中的問題不只是戒菸》一文，指出台北市議會最近三讀通過「新興菸品自治條例」，禁止加熱菸具以及電子煙，宣告往無菸城市更進一步，但自治條例通過的背後，也揭露了一個血淋淋的現實：民進黨政府根本在耍廢。

楊植斗痛批，衛福部丶國健署乃至於國會多數的民進黨立委荒廢政務，對新興菸品縱容丶不作為，地方政府只能自救。今年4月新北市議會通過立法禁止電子煙，而後是台北市，然而全國有更多的縣市，年輕人正受到新興菸品的毒害。陳時中戒不戒菸，老實說不關大家的事，但他耍廢能唱歌喝酒卻不處理菸害防制法，就真的對不起百姓繳給的納稅錢。