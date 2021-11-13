中央氣象局預報指出，今天東北季風持續影響，上半天華南水氣移入台灣仍較多，東半部地區、台南以北地區、恆春半島、南部山區及澎湖降雨機率相對較高，其中基隆北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，而南部平地及金、馬也有零星飄雨的可能。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，華南中層雲持續移入，雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽有明顯回波移入，帶來明顯降雨。冷氣團減弱、又無「輻射冷卻」作用，故今晨低溫續升，平地最低氣溫已升至15度以上。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天仍受中層雲系影響，中部以北及東半部有局部雨，有較大雨勢，應注意；南部亦有局部短暫降雨。今晚起中層雲漸遠離，北部及東半部仍有局部短暫雨。今日北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚仍偏涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至15日天氣好轉為「西晴東偶雨」，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；16日東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區有飄零星小雨的機率、17日鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，18、19日鋒面通過、東北季風南下，雖帶來氣溫變化，但冷空氣不強，比「大陸冷氣團」的水準弱了許多。另外，各國模式皆模擬，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動，無論是否發展成颱？皆無侵台的機率。由於冷空氣的強度及熱帶擾動的發展？皆在模擬的末期，模式仍在調整中，應持續觀察。