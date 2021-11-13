【愛傳媒謎卡專欄】Sweet dreams made of this...歡迎來到水母星球。

世界上罕見而獨特的無毒水母。大約在一萬兩千年前，因為板塊擠壓，整座島從海中隆起上升，原本的海成為了內陸湖泊。在此生活的水母沒了天敵，開始大量繁殖，同時再也用不到的毒絲也漸漸退化。原本人見人閃的電人水母，成為了果凍般可愛、在水中悠閒漂浮的金色花朵，造就了這幅獨特的景色。

黃金水母是帛琉特有中。在這個與世隔絕的湖中沒有了毒素、不再需要獵捕，也演化出新的生存方式：提供自己的身體給藻類棲息，而藻類行光合作用產生的養分，成為黃金水母主要食物來源。也因此水母們個個都是追光者，每天跟著太陽在湖面大遷徙。

2015年底帛琉面臨乾旱，沒有了降雨，湖中鹽分濃度急劇上升，水母的數量開始溜滑梯般下降，加上遊客大量湧進造成的影響，到了2017年估計剩下不到十萬隻水母。同年總統出面正式宣佈讓水母湖關閉休養。

到2019年重新開放，至今，又經歷了沒有遊客的兩年疫情，我們下水的時候完全是被水母包圍了，強烈感受到生生不息的力量。

致未來的旅客們，切記你簽署的帛琉宣言：輕手輕腳、行事仁善。進入湖中請輕輕踢水，溫柔移動，嚴禁將水母捧出水面。為守護水母星球的和平繁榮盡一份心力。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者臉書截圖。

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