【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情趨緩，各種政治操作與口水開始傾巢而出，台灣都還沒從疫情停滯的傷害中緩解過來，我有點想念疫情三級管制期間，大家同島一命，相互扶持與體諒的那段時間，沒有人敢噴政治口水，沒有人故意搞撕裂對立，台灣人的善良與包容，令人動容！

11月11日與中央召開春節期間入境者管制方案會議，因應國人大量回國過年，防疫旅館不足的問題，中央提出三個方案，讓我有點傻眼，入境者分三種人：

1. 防疫旅館居家檢疫14天（現行規定）。（第12天採檢）

2. 防疫旅館10天＋居家檢疫4天（第8天採檢陰性才能返家、第12天在家裡還要再出門採檢一次）。

3. 防疫旅館7天＋居家檢疫7天（打滿兩劑疫苗者，第六天採檢陰性後第七天返家，返家後第12天用居家快篩劑採檢即可）。

第2、3方案都有一個條件：「同住家人打滿兩劑疫苗滿14天，可一人一室，不然就必須一人一戶（沒有同住家人）」，這兩個條件都要地方政府派人一一進行實地查核，里幹事就必須到回國者的家裡去確認同住家人打疫苗狀況，及可否一人一室或一人一戶，以去年過年期間台北市居家檢疫的人數高達一萬多人，基層同仁的工作量可想而知有多繁重！

本來今年開始，中央規定入境者都需入住防疫旅館，所以管理非常集中，解除隔離以前，台北市政府會派防疫巴士到各家旅館進行採檢，所以住在防疫旅館只需要到樓下上車採檢，非常方便，集中採檢，集中管理，省時省力！

但是如果採取方案2或3，防疫旅館第可以在旅館統一採檢，回家後解隔前，市政府要派防疫計程車送回家（因為還是屬於有風險的居家檢疫者），回家後兩天就要再出門採檢一次，市政府又要再派一次防疫計程車送他去醫院採檢再送回家。比現在的14天都在防疫旅館整整多出三次的運輸，不但風險增加，而且醫院採檢與防疫計程車的量能都是會個大考驗。採10+4或7+7方案，春節期間光是防疫計程車與醫療人力調度增加的支出，可能高達數千萬元。

去年春節，台北市每天居家檢疫者解隔人數近千人，如果採10+4或7+7方案，光是防疫計程車的調度，真的是個大問題，今天我也向中央提出，可以只採用1.3.兩個選項嗎？方案2的10+4實在是太複雜，而且根本沒辦法釋出多少防疫旅館的量能，幾乎是無效益的規劃！方案3因為是打滿兩劑疫苗的對象，風險相對較低，空出房間機會也比較高一點。

「簡政便民」，是執政的最基本的原則，7+7對於疫苗打滿兩劑的對象放寬管制，值得肯定，現在有很多入境確診者CT值都到達30以上，如果普篩同步驗抗體，也可以協助判斷，排除傳染性低的低風險者，可以不必再不斷採檢，進一步節省行政與醫療資源。

防疫快要兩年，春節旅運人數增加早可預期，與去年狀況已不相同，因為，去年沒有疫苗！今年，世界各國都拼命在打疫苗，為的就是儘早回復正常生活與國際往來，不然打疫苗有何意義？台灣第一劑疫苗覆蓋率已經七成多，第二劑也近四成，現在疫苗多到要開始鼓勵大家來打，甚至隨到隨打，增加疫苗覆蓋率，對於邊境管制更應該滾動式修正。

防疫作為弄得如此複雜，光是三種選項，我們的同仁要盯著每一個入境者，計算他的採檢時間，是14天？10+4天？7+7天？想起來就頭皮發麻！防疫旅館現在訂房已經大亂，希望中央的政策不應該讓基層累壞，又毫無效益！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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