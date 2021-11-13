排雲山莊下雨氣溫1度左右。（玉管處提供／馮惠宜南投傳真）

玉山降雪主峰積雪約2公分 12名登山客未登頂即折返

受到東北季風及華南水氣移入影響，玉山北峰13日清晨5點起開始降雪，積雪約2公分，7點20分轉為下雨，排雲山莊強風挾大雨，玉山主峰線步道路面結冰，玉山國家公園管理處呼籲近日上山之山友，除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行。

玉管處指出，11月12日晚間入住排雲山莊山友共有10隊56人，11月13日清晨出發要上玉山主峰有12人，但行走至距離主峰頂800公尺處發現步道濕滑，又下雨強風能見度低，全數人員就折返。今日到目前為止沒有山友登頂。

根據中央氣象局之資料，受到東北季風及華南水氣移入影響，台灣13日上半天仍有降雨機率，下午起雨勢減緩，塔塔加及玉山群峰線屬中高至高海拔，氣溫將介於2至10度，玉管處呼籲，前來本區域的遊客須多加注意保暖。

氣象局山站觀測員13日清晨5點觀察到玉山北峰開始降雪，6點14分累積積雪約2公分，唯7點20分轉為下雨狀態。排雲山莊天氣則為大雨且有強風，主峰線步道目前已有路面結冰、霧淞等狀況，其中風口處以上較為陡峭，極可能有嚴重之結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁較具危險性。

玉管處提醒山友，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪深達5cm以上或雪線達西峰下觀景台等現象時，不適宜進行一般之登山活動。玉管處也將適時進行「雪地加強服務措施｣，排雲管理站及山莊即會加強現場宣導與管制。