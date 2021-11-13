國民黨前立委顏寬恒9日在台中服務處，開記者會宣布投入參加台中第二選區立委補選，將正面迎戰民進黨對手林靜儀。顏隨後發文表示，無論大家喜不喜歡他，但他一直努力在改變，並強調在地就該由在地人服務、不容污衊海線屯區的心聲。此文發出不到4日已超過9萬人按讚，創下顏個人發文最高按讚紀錄，網友表示：「這就是真實民調。」

顏寬恒9日晚間8時許在臉書發文表示：「我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒。」顏指出，2020的敗選他知道是自己努力不夠，不怨天、不尤人，心中只有感謝，因為鄉親永遠會做出最好的決定，若是自己的挫折，是民意和民主的勝利，那他個人的挫敗又何足掛齒呢？

顏寬恒稱，他沒有算計，就是台中市民顏寬恒、是在地的囝仔；他實在不懂，明明民進黨有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，他們這個選區不需要防彈背心，需要的是一顆為民服務的心，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

此文發出後獲得超過9萬個讚、1.1萬則留言、近2千次分享，迴響熱烈；按讚數是過去文章的4倍以上。網友紛紛回應：「這就是真實民調」、「人都是比較來的，走了一個超爛的，才知道以前的有多好」、「加油！再怎麼樣你也比那個空降的女3Q人品素質好太多了」、「寬恒幫忙爭取六股里六股路拓寬計畫，盡心盡力」、「越抹黑、越攻擊，代表民進黨越怕」、「加油，要跟國家機器打選戰真的辛苦了」、「這篇文章非常感人，情真意切，難怪那麼多人按讚」。