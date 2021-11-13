台中宋姓大學生不慎擦撞瑪莎拉蒂，遭3名惡少打至重傷昏迷，引發社會譁然，對此，藝人歐陽靖回想起昔日搭乘計程車時，司機險些撞到一台BMW，結果對方車主直接拿球棒下車理論，雖然平安無事，如今回想起來仍覺得心有餘悸。

歐陽靖回想起5年前聖誕夜，跟朋友聚會後搭上私人計程車，但轉彎險些擦撞上一台白色BMW跑車，當下司機揮手跟對方車主致意，未料下一秒跑車攔停在計程車前，只見對方駕駛手拿超大金屬球棒走下車，司機大哥見狀便下車道歉，為了不讓她受到波及，更將她反鎖在車上，在車上的她趁機打電話報警，並跟警方說明位置跟狀況，當下還聽到外面傳來金屬球棒重擊地面的聲音。

幾分鐘後，計程車司機安全回到車上，接著表示：「沒事沒事，我已經跟他道歉了，他應該有喝酒，所以比較激動一點，沒事了」，最後雖然順利抵達目的地，但歐陽靖坦言相當憤怒，不懂為何這麼多人習慣用暴力解決行車糾紛？在偏頗家庭教育下，有些孩子或許認為暴力跟錢是解決問題的途徑，還能有效壓迫他人。

歐陽靖表示孩子在外捅了婁子，只會私下靠關係解決，來證明身為家長的能力、試圖讓孩子崇拜與尊敬自己，最終導致孩子在心理上因依賴無法脫離自己，這在面對下一代的態度與言教身教之中，是家長很容易犯下的錯誤，強調：「家庭富裕沒有錯，錯的是教育」。

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