投行高盛最新研究報告指出，中國股票在2022年可望有較好表現，其中滬深300指數潛在回報13％；並預測明年北向通淨買入金額達750億美元，與南向通淨流入規模相當。

高盛此前發表報告預計2022年中國經濟增速將減慢至5％以下，是危機年以外的新低，主要受房地產市場的去槓桿、嚴厲的防疫措施等影響。

基於上述原因，高盛預計明年中國企業盈利增速亦將放緩至7％，也低於市場平均預測，但認為股票週期可能演變成「希望」階段，即是市盈率擴張通常主導了低迷的每股盈利增長並推動強勁股票收益。

該行給出的2022年底滬深300指數目標為5500點，MSCI中國指數目標105點，較現水準約有13％潛在升幅。

另外，該行預期，明年北向通淨買入金額達750億美元，今年迄今則為510美元，但這一預測尚未考慮到MSCI中國A50互聯互通指數期貨推出後，明年稍晚A股在MSCI指數比重有可能擴大。

至於南向通，該行預測明年的淨流入為750億美元，連續兩年超逾500億美元，主要由於更多中概股回流上市有助提升市場廣度和主題多元化，較大的A、H股價差以及中國科網股復甦。