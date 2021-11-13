大陸新華社報導，第76屆聯合國大會美東時間12日舉行聯合國國際法委員會委員換屆選舉，中國候選人黃惠康成功連任，新任期自2023年1月1日起，為期5年。

黃惠康連任聯合國國際法委員會委員，同時也是中國外交部國際法諮詢委員會主任委員，從事外交工作30餘年，曾任中國駐馬來西亞特命全權大使、外交部條約法律司司長、外交部法律顧問、氣候變化談判特別代表等職，曾多次作為中國代表出席聯合國大會、憲章特委會、和平利用外太空委員會等聯合國機構的屆會及聯合國主持下的多邊條約談判。

國際法委員會於1947年由聯合國大會設立，是聯合國架構下負責國際立法研究的重要機構。委員會根據《聯合國憲章》要求，致力於促進國際法的編纂和逐漸發展，曾起草《維也納外交關係公約》《維也納條約法公約》等重要國際文件。

國際法委員會由34名委員組成，按地區分配委員席位，每5年改選所有委員。

黃惠康10月底接受大陸《羊城晚報》專訪，談中國恢復聯合國合法席位50周年，強調構建人類命運共同體理念，正向逐步形成為國際法基本原則的方向發展。

黃惠康指出，中國政府高度重視國際法和國際法治在國際關係中的重要作用。恢復聯合國合法席位後，中國逐步融入以聯合國憲章為基礎的國際秩序和國際法律體系，並開始全方位參與多邊國際規則制定，堅定推動國際關係法治化，直至登高引領全球治理變革。

重返之初（1971-1981年），中國政府加入了一大批在恢復聯合國合法席位之前締結的重要「造法性」多邊條約，總數超過了100個，是恢復席位前22年加入多邊條約總數的近15倍，大大促進了這些多邊條約的全球普遍適用和國際關係法治化進程。

上世紀80年代起，國際形勢發生重大變化。隨著綜合國力的提高，中國的國際地位和影響力大幅提升，多邊法律外交也由此進入了全方位深度參與的新時期。迄今，中國參加了幾乎所有普遍性政府間國際組織，締結了25000多項雙邊條約，加入了617項多邊公約（含公約修正案），在國際法治領域的話語權、影響力和貢獻顯著增強。