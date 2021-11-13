台中市政府委託台開公司精密一期開發案，台開公司於開發期間遲未返還結餘款，依台中地方法院9月30日宣判結果，台開公司應返還市府結餘款17億1237萬4807元；經發局13日強調，市府已完成擔保金提存，向法院聲請假執行台開公司資產。

經發局長張峯源說，市府與台開公司於1998年9月間簽訂精密一期契約，台開公司於開發期間違反雙方契約約定擅自轉出結餘款，經市府催告返還未果，乃於1998年12月3日向法院遞狀請求返還結餘款。經民事法院一審判決市府勝訴，台開公司應返還市府17億1237萬4807元，及自本判決確定翌日起至清償日止，按年息5％計算利息。

張峯源說，判決指出市府需向台中地方法院供擔保5億7079萬1602元得假執行，目前已於今年11月8日獲台中地方法院同意受理申請，將依市府聲請執行標的開始執行財產拍賣及查扣作業，期儘速收回17億1237萬4807元結餘款，確保市府權益得以保障。

另豐洲二期開發案部分，經發局表示，已向行政法院提起確認終止契約之訴，市府將秉持捍衛市府權益的原則，持續積極開發產業園區，提供需地廠商進駐設廠，富市台中。