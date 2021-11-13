行政院長蘇貞昌在立院備詢時常強調自己保家衛國不惜上戰場的態度，雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時，拿出解放軍的戰機畫面考民政處長張政國，並問對方「保家衛國你勇不勇敢？」還拿出放大版的切結書，問敢不敢簽，張也當場直接回，「好，一定站在第一線」。此段畫面更是引發網友關注，有人直喊「我笑歪」。

雲林縣議員王又民日前在雲林縣議會總質詢上，針對現在全世界大家都在注意兩岸關係很緊張，更透過手機秀出解放軍的戰機照片，「本席考你啦，那麼遠，你看的到這台是什麼嗎？」民政處長張政國答出正確答案「艦20戰鬥機」；王感到相當驚訝，再秀出另二張戰鬥機照片，雖張沒說出正解，但也王也說，沒關係啦，表示你有心為國防做努力。

後來王又民問「保家衛國你勇不勇敢？」張回，「有一點勇敢啦」，王當場問，「什麼叫有一點，為台灣這片土地、子女，如果真真正正受到威脅，你是不是有勇氣來接受國防部徵召到前線？」張說，「可以的」。此時王當場直接拿出一張「超大切結書」說，「這個切結書你會後要不要簽下去，在發生戰事時，你身先士卒，前往前線保衛台灣，保護台灣用行動表示，這樣好不好？」張回，「好，一定站在第一線」。

王又民事後王也將這段質詢影片放上臉書，引發網友討論，其中有人就留言表示，「報告議員你就是強」、「地表行動力最強的議員+地表最強的民政處長=所向無敵二人組」、「這個影片帥翻了」。