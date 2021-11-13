小資女開箱好宅影片正式亮相，鼓勵民眾持續消費中大獎。（台中市政府提供）

「你下載台中購物節APP了嗎？你中獎了嗎？」第三屆台中購物節開跑後，這幾乎成了台中市民最開心的問候語，高參與率、高中獎率至今已造福3萬名幸運兒。市府經發局表示，麗寶集團連兩年響應購物節，捐贈價值千萬的精品好宅，今年好宅位在台中北區的黃金地段、生活機能完善，還附帶車位，小資女開箱好宅影片正式亮相，鼓勵民眾持續消費中大獎。

經發局指出，今年捐贈的房子全新落成也正在熱銷中。主辦單位經發局同仁親自上場，特地拍攝一支小資女開箱好宅影片，一開頭描述一位普通的上班族，就如同您我身邊的鄰家女孩，每天經過麗寶剛落成的微笑之星，都會抬頭仰望，心裡無限渴望。

麗寶微笑之心銷售總監李秀惠說，這次提供壓軸抽好宅，面對育強街，位於角間、採光通風良好、樓高3.6米、小豪宅也能有豪宅的收納空間。這是北區的造鎮案，幸運抽中的民眾，將與其他戶主同時入住，一起享受健身房、游池、SPA池、閱覽室、兒童遊戲區、撞球室等近20項全齡化公設。

經發局指出，只要在台中轄區或在電商中的台中專區消費，發票登錄台中購物節App，金額累積每滿500元就可得到1組抽獎序號，滿1000元可得到2組抽獎序號，到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額自動3倍計算，大筆金額消費單次最高上限可獲得高達600組抽獎號碼，買越多中獎機率越高！

經發局強調，購物節App本週登錄金額已破百億元，預計13日抽出加碼百萬大獎，當購物節APP下載數達百萬次，更將加碼推出10支iPhone，回饋購物節忠實會員；截至目前，台中購物節登錄發票金額已破116億元，發票破95萬次。