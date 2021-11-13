噁心至極！一名網友抱怨說，室友向她借車載男友，結果兩人竟在車上發生性行為，隔天她要用車發現車裡有股腥臭味，東翻西找竟在後座挖出用過的衛生紙和保險套，讓她的理智線秒斷掉，衝上樓與室友理論，沒想到對方非但不認錯，還反過來罵她是老古板，且死活都不願意將車子開去清洗，引發網友討論。

一名網友在《匿名公社》發文表示，室友向她借車載男朋友，她想說不會太久便答應了，結果今天要去上班的時候，一進到車子就聞到一股腥臭味，原以為是有東西壞掉了，沒想到最後翻出來的竟是用過的衛生紙與保險套。她當下氣到不顧自己趕著去上班，立刻上樓與室友對質，結果對方竟然還生氣，反過來指責她大驚小怪。

該網友指出，沒錢開房間不會去男友家嗎？車子又不是她的，最扯的是還把用過的衛生紙和保險套塞在後座，真的有夠髒的。原PO要求室友開車去洗內裝，對方竟然還不服氣，反過來罵她是「老古板」，讓她聽了目瞪口呆。

該網友崩潰地說，如今她連自己的車子都不想進去，但這台車才剛買2年而已，不過，只要一想到他們在裡面做的事情，就忍不住覺得噁心，且對方一副我愛怎樣就怎樣的態度，死活都不肯開車去洗，也讓原PO不知道該如何是好，

不少網友看完紛紛表示無法接受，「趕快送去洗，以後絕對不要借她車，連朋友也都不要做了」、「這什麼垃圾朋友阿 ，車當自己的在用欸」、「撒尿佔地盤，行為跟狗一樣」、「好噁心，直接斷絕關係」、「去給汽車美容整理吧！」