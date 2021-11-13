嘉義縣民雄鄉代表會周榮茂疑因採購茶葉等經費核銷問題涉及貪汙，前天被傳喚交保後，檢調11日欲拘提，不料周姓主席早一步聞風而逃，一度手機關機失聯，檢調大規模找人後在嘉義市拘提到案，檢方訊後認為有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站，9日到嘉縣民雄鄉代表會搜索，陸續帶回2名職員及周榮茂，經訊問，由於代表會正在開定期會，檢方諭知周以10萬元交保，2名職員請回。

代表會定期會於10日結束，縣調查站幹員今天到周榮茂的住處欲拘提他，但疑有人通風報信，周早一步離開，調查員撲空，帶回1名女子，並在嘉義地區大規模找人，但當時周榮茂手機打不通，一度失聯，下午在嘉義市找到人後帶回調查。

據了解，周榮茂疑因代表會採購茶葉等經費核銷有浮報虛報之嫌，而遭人檢舉涉貪。周曾於2014年九合一選舉競選鄉鎮代表時，涉嫌賄選，一審被判有期徒刑4年，但上訴二審後改判無罪。

檢察官昨(12日)訊後認被告涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第3款浮報價額罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及勾串證人、湮滅證據之虞，當庭逮捕向法院聲請羈押禁見，嘉義地方法院裁定核准羈押禁見。