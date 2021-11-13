《每日郵報》12日報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，如果台海爆發戰爭而美國協防台灣，無法想像澳洲會不支持美國，坎培拉會保護台灣對抗北京。

在接受《澳洲人報》訪問中，杜登除承認中國大陸已成為經濟與軍事的超級強權外，還強調坎培拉支持美國保護台灣，而這對於維護澳洲在全球的強勢地位有著關鍵重要性。

他表示，中國大陸「非常清楚為甚麼要拿下台灣，對此我們需要確保已有充分的準備，並讓我們的能力能發揮更有效的嚇阻力，而這就是我認為我們國家如何維持強勢地位的方法。如果美國採取行動，而我們卻不支持美國，這完全無法想像」。

事實上，西澳大學國防與安全研究所的狄恩教授(Peter Dean)10月時才警告，台海很可能在未來5到6年發生戰爭。他表示，「如果北京認為武力犯台時能成功取勝；或是北京研判美國保衛台灣的決心不足，這時就會鼓勵大陸冒險做出非常愚蠢的決策。我們當然不能排除使用武力的可能性」。

他強調，隨著大陸變得更加專制，武力犯台的風險大幅提升。北京的「灰色地帶作戰」，即透過入侵台灣防空識別區(ADIZ)，已構成全球安全的最大風險，「中國人正冒著偶然觸發戰爭的風險」。

他警告，面對台海可能爆發衝突，最危險的是「我們沒有任何適當、正式的機制緩和事情的升級」。「中國人喜歡冒險且具有脅迫性，他們已經將危險水平提升到不該做的等級」。