高雄市橋頭區東、西林里由於地勢低窪、排水系統不良，社區內水排水困難，導致里林東路至芋林路一帶積水。高雄市水利局向經濟部水利署提報「橋頭區鹽埔橋旁新設抽水站工程」，工程於明年底完工後，可以改善當地淹水問題。

鹽埔橋抽水站集水面積含括東、西林里人口聚集區約58.6公頃，目前於社區排水出口處典寶溪擺設5台0.3 cms移動式抽水機應急，但近來只要強降雨的時雨量超過50至60毫米，且典寶溪水位上升，就會排水不及。

水利局規畫於典寶溪鹽埔橋南側興建抽水站體1座，面積約1300平方公尺，場區內設置2組柴油發電機串聯帶動3部2.0 cms沉水式抽水機，可做每秒6立方公尺排水。外水位低時，社區排放水也可以重力方式直接排入典寶溪，鹽埔橋抽水站完工後將可大幅改善社區淹水情形。

此案經民進黨立委邱志偉協助爭取經濟部補助經費8500萬元，抽水站工程10月25日開工，預計明年底完工。