台中市烏日區發生1名阿伯駕駛自小客車行經產業道路，人車翻覆卡溝渠倒栽蔥泡水，所幸，員警神救援。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市烏日區發生1名阿伯駕駛自小客車行經產業道路，人車翻覆卡溝渠倒栽蔥泡水，所幸，員警神救援。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市烏日區發生1名阿伯駕駛自小客車行經產業道路，人車翻覆卡溝渠倒栽蔥泡水，所幸，員警神救援。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

2年前網路瘋傳「阿伯出事了！」計程車翻車跌進烏日攢業道路田間的悲劇再重演！日前晚間附近又有阿伯出事了，吳姓阿伯連車帶人翻落卡在田邊溝渠，阿伯倒栽蔥受困車內，頭浸入水中呼吸困難，意識已逐漸模糊，所幸警消獲報緊急到場救援，撬開車門救出阿伯緊急送醫，搶回一命。

據了解， 2年前中市烏日區成功嶺服役的4名軍人，休假時共搭乘計程車前往高鐵站，計程車在產業道路翻車跌落田裡，車上乘客不斷驚呼「阿伯出事了！」，影片被PO網而爆紅，「阿伯出事了！」成為盛極一時的網路金句。

沒想到，案發地點附近日前再重演「阿伯出事了！」事件。9日夜間8時許，1名吳姓阿伯開車行經該路段，不慎連車帶人跌落田邊溝渠，三和派出所所長邱量虔、警員陳奕心、張瑞宏等人接獲報案趕赴現場。

警方到場發現，自小轎車右側翻，車身整個卡溝渠內，駕駛阿伯受困車內動彈不得，更糟的是他還倒下腳上栽蔥頭，頭浸入水中痛苦不已，因呼吸困難意識已逐漸出現模糊現象，警方緊急撬開車門，以身體固定車門將阿伯救出，由消防隊送醫。

警方通知家屬到醫院，家屬告訴警方阿伯患有肝癌，導致記憶力、注意力及行為出現異常，當天晚間竟趁家屬不注意時，獨自開車外出。

經追查發現，阿伯行經大里區路段還與人發生擦撞卻渾然不知，直到開到至烏日區產業道路時，疑因肝昏迷突然發作，導致車輛翻覆入田邊溝渠，所幸，警消搶救後及時送醫治療。