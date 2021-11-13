受到減補習、減功課《雙減》政策影響，大陸校外教育培訓機構（補教業）巨頭新東方退租1500個教學點，捐給農村學校8萬套座椅，新東方創始人俞敏洪將開啟直播帶貨，與幾百位老師一起直播助農，並已成立全資控股的東方優選（北京）科技有限公司，經營範圍包括銷售鮮肉、禽蛋、水產品、新鮮水果蔬菜等。大陸國務院主辦中央直屬黨報《經濟日報》13日發文稱，作為校外教育培訓行業的龍頭企業之一，新東方轉型具有風向標意義。如果只是從一個掙快錢的行業跳到另一個掙快錢的行業，恐怕不是最佳示範。

《經濟日報》指出，直播帶貨很掙錢，此前有創業失敗的名人直播帶貨，一年多就基本還清6億元人民幣債務，可見利潤之高。急需轉型的新東方盯上這條「成財」之路，可以理解。然而，從客觀條件看，助農直播很難成為企業的新支柱。

先看市場。生鮮不是標品，每一次到貨都可能與消費者預期有出入，容易引發不滿。再看監管。農貨直播涉及網路交易與食品安全兩大領域，都是目前監管的重中之重。新東方要從校外教育培訓跨界到直播電商，真不是動動嘴那麼輕鬆。新東方想通過農貨直播重回市值巔峰可能有難度，但作為帶有教育基因的企業，也有可能幹成其他主播幹不了的大事。比如，以培訓新農人和農民主播為切入點，推動職業教育發展。

據說，俞敏洪本人一直夢想像史丹佛一樣建一所大學，那麼，把這所大學建到更廣袤的農村大地，沒准更符合當下的社會需要。

《經濟日報》建議，有線下資源的新東方可以考慮投身研學（研究性學習和旅行體驗相結合的校外教育活動）賽道。如果新東方等大機構願意組織研學活動，至少此前積累的學生資源可以無縫銜接，教研團隊可以平滑轉型，報課系統可以繼續使用，學生們跟著熟悉的老師也放心些。比起直播帶貨，研學賺錢可能沒那麼快，但更契合新東方們的教育背景。

《經濟日報》稱，如果新東方等大機構願意組織研學活動，至少此前積累的學生資源可以無縫銜接，教研團隊可以平滑轉型，報課系統可以繼續使用，學生們跟著熟悉的老師也放心些。比起直播帶貨，研學賺錢可能沒那麼快，但更契合新東方們的教育背景。何況電商平台上已經有很多個「李佳琦」（當紅直播主）了。