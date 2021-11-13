美國加州橘郡的中學女籃出現惡意傷人事件，一位強壯的黑人少女無預警出拳攻擊一位身材較瘦小的亞裔少女，把她打倒在地造成腦震盪。這位黑人少女的父親是退役NBA球員班哲明（Corey Benjamin），班哲明在1998-2001球季打過公牛隊，後來2002-03球季轉到老鷹隊。受傷少女的母親已經向警方報案，她認為這是一樁惡意傷害。

影片中那位打人的黑人少女在45度角出手三分球，亞裔少女趕過來防守不及，兩人碰撞之後跌倒。那球沒投進，兩人起身之後走向另一邊的籃框，但黑人少女忽然衝過去一個擺拳打在亞裔少女臉上，後者當場倒地不起。

挨打的15歲亞裔少女，她的母親愛麗絲漢姆（Alice Ham）對美媒ABC7說：「我嚇壞了，我沒想過這種事發生在自己的孩子身上。對方在三分線跳投，著地之後跌跤撞倒我女兒，她們起身返回另一邊，她媽媽對她說『你得要打她一拳』，然後那個孩子就忽然攻擊我女兒。」

愛麗絲漢姆把影片貼在IG，寫道：「這個鏡頭令我反胃，這種事不該發生在籃球比賽，我不在乎你多有名！這位母親叫她的女兒去打人，母子事後毫無悔意也不肯道歉，我們的青少年賽事必須做出改善。我要求那位母親為她的行為負責。」

班哲明事後透過媒體為妻女的惡行道歉，大意是說：「我誠摯地向你們道歉，祈禱你們身心完全康復。身為一個父親，我對女兒的行為感到震驚、失望，這完全不符我們家庭的價值與籃球的比賽精神。我的女兒犯了錯，我會盡力幫助她負起責任。」美媒指出班哲明的女兒可能是打人的慣犯，另一段影片顯示她在另一場比賽出拳攻擊防守者，隨後又追打上前勸架的球員。