B-52重型戰略轟炸機

1架美國空軍B-52H轟炸機12日稍早在路易斯安那州巴克斯得空軍基地（Barksdale Air Force Base）時，為了靜態展示調整位置，右翼撞上圍欄。

據《動力》（The Drive）網12日報導，在社群媒體披露相關維護作業中心（MOC）的通知工作表後，巴克斯得空軍基地的公關辦公室才證實，B-52H的確發生事故，但尚未提供其他細節。

而通知表上載明，這架B-52H在調整位置，以供靜態展示時，直接撞上維修建築前的圍欄，但並沒有人受傷。如今轟炸機的右翼尖，還有外部右油箱的前緣機翼外側嚴重受損，而所有的碎片都已收回。

B-52H轟炸機

雖然基地並未說明，這靜態展示的目的，但按照以往的慣例，基地不時會為了公關和其他原因，公開展示轟炸機。

轟炸機的實際受損狀況仍有待觀察，但要是傷勢嚴重，要修復可能得花大錢，並耗費許多時間。最後1架B-52H是1962年完工，美國空軍目前有76架同型轟炸機仍在服役，另外還有少數在亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）飛機墳場。