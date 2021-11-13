中央流行疫情指揮中心昨(12日)宣布，開放有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納，消息一出引發輿論譁然。宅神朱學恒今(13日)在臉書提到，一聽好像沒問題，但是等等，「之前騙你說全世界都認可超級高端的高端，等到你打了之後才發現沒有什麼全世界都認可美國攣生兄弟這回事。」

指揮中心12日表示，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，如因入境他國需提交該國要求的COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入的疫苗。已接種兩劑高端疫苗且無出國需求之民眾，現階段不建議再接種其他COVID-19疫苗。已接種一劑高端疫苗且無出國需求之民眾，建議依時程完成兩劑高端疫苗接種。

宅神指出，結果其他人打了AZ疫苗遲遲不能混打，但打了高端的人現在立刻可以混打其他疫苗，「這樣聽起來真的很高端有優先權啊！是不是正副總統都可以這樣做了」。

另外，宅神更說，去美國只打一劑不夠喔，還是要重複打兩劑，終究你是要打國際認可疫苗的啊。該篇貼文曝光一小時的時間，已有350則留言，有網友表示，「不只是混打，也是重打！指揮中心真是厲害呀！」「打的不是高端，打的是台灣價值」、「裁判！可以這樣打了又打，打了又打」、「這應該不算混打，是重新施打吧」。