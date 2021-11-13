陳喬恩先前參加實境秀宣布與小她9歲的大馬富二代男友曾偉昌（Alan）正式交往，兩人公開戀愛兩年，先前傳出好事近疑似密婚懷孕，但陳喬恩已經否認，近日則曬出和男友坐高鐵南下度假的影片，可見兩人都穿格紋情侶裝放閃，濃情蜜意溢於言表。

陳喬恩2019年參加大陸戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》與大馬富男友曾偉昌（Alan）配對成功，事後陳喬恩坦言兩人真的開始交往，還笑說來參加這個節目就是要找真正的新戀情和男友。今年4月節目導演吳夢知在活動上宣傳《女兒們的戀愛》新一季內容，脫口說出：「我們的節目是真的，像陳喬恩就要結婚了」，而陳喬恩身邊工作人員則表示沒有聽說。

陳喬恩和Alan坐高鐵南下度假。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

陳喬恩後來開腔但未談婚訊，只替男友「正名」，直指：「曾先生是馬來西亞華僑，他的英文名字是Alan、而非艾倫」，更強調：「有沒有求婚是我們私人的事情，無論有沒有我也不會跟你們講啊，請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔」，更說不用擔心她會被騙，「姐42（歲）不是24（歲），更何況24（歲）已經很精明了」。

陳喬恩轉發朋友一起度假照片。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

作風平民親切的陳喬恩，先前便多次分享跟男友吃路邊攤小吃約會的影音，近日兩人更穿情侶裝南下約會，從她轉發朋友的照片推測小倆口應該是到了台南，而她也自嘲：「我大概有500年沒坐過高鐵」，幸福宣布開啟度假模式，引來網友回應：「Alan怎麼沒戴口罩」、「兩人好甜」、「甜甜蜜蜜的，祝福」。

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